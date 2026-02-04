El miércoles 28 de enero e jugó una nueva fecha del Circuito de Verano de Blitz, organizado por la Asociación Catamarca Ajedrez, en el Club Social 25 de Agosto.

Con la participación de 20 jugadores, el certamen se disputó a 7 rondas, con ritmo 3+2, y un total de $110.000 en premios. La fiscalización estuvo a cargo del árbitro Daniel Tolosa.

🏆 Resultados destacados
🥇 Lautaro Tolosa
🥈 Javier López Perlo
🥉 Gustavo Rodríguez

🔸 Sub 1600: Tiago Gómez
🔸 Mejor no rankeado: Bautista González

El torneo forma parte de un circuito que se desarrolla todos los miércoles de enero y febrero, impulsando la práctica del ajedrez, la competencia sana y el encuentro entre jugadores de distintos niveles.

♟️ El ajedrez sigue creciendo en Catamarca.

#CatamarcaAjedrez #Blitz
#AjedrezParaTodos #DeporteMental
#ClubSocial25DeAgosto

